DGS başvuru tarihi ne zaman 2024, DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır, DGS kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler, DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

DGS başvuru tarihi ne zaman 2024, DGS başvuru ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için az bir süre kaldı. Adaylar başvuru sürecine dair detayları ve tarihleri sorguluyor. Önceki yıl 270 TL olan başvuru ücretinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. DGS’ ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir.

DGS başvuru tarihi ne zaman 2024, DGS başvurusu nasıl yapılır?

2024 DGS başvuruları 10 Mayıs'ta başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.

DGS başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

DGS'ye kimler başvurabilir?

DGS’ ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

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DGS 2024 ne zaman?

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.