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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara cevap verdi: 'Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değil

28.04.2025 - 14:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara cevap verdi: 'Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir” denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı, yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" denildi.

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