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Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünel içerisinde savrularak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

22.09.2024 - 09:57 | | DHA
Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kısıklı Mahallesi Vecdi Diker Tüneli'nde Ümraniye yönünde seyreden Yaver Fatih Ö. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Funda Çırak Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Funda Çırak Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga götürüldü.

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