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Devremülkleri yüksek fiyata satma bahanesiyle 20 milyonluk vurgun

Adana merkezli 33 ilde 125 kişiyi devremülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle kandırıp 20 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen 55 şüpheli gözaltına alındı.

04.12.2022 - 10:09 | | İHA
Devremülkleri yüksek fiyata satma bahanesiyle 20 milyonluk vurgun

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli 33 ilde 125 devremülk sahibini ‘sizin devremülkünüzü yüksek fiyata satarız’ diyerek 20 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

Devremülkleri yüksek fiyata satma bahanesiyle 20 milyonluk vurgun

Düzenlenen operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin özellikle yaşlı devremülk sahiplerini seçtiği ve kurdukları paravan şirkete davet ettiği mağdurlara harç, tapu, sigorta, pul masrafı çıkartarak dolandırdığı öne sürüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 55 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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