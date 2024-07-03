GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Devlet Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

Devlet Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın A Milli takımımızın gollerini atan Merih Demiral hakkında açtığı soruşturmaya tepki gösterdi. Bahçeli, "Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır." dedi.

03.07.2024 - 13:42 |
Devlet Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 geçerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın gollerini kaydeden Merih Demiral'ın yaptığı sevinçle ilgili soruşturma başlatıldı. UEFA'nın aldığı karara tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır.

UEFA Merih Demiral'ın gol sevinci hakkında soruşturma başlattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR UEFA Merih Demiral'ın gol sevinci hakkında soruşturma başlattı Haberi Görüntüle

'ZİNCİRLEME PROVOKASYONLARIN ARA İSTASYONU"

Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

Haberin Devamı

UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.

GÜNCEL HABERLER

İzmir, Manisa ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir, Manisa ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti gündem oldu! Alman Bakan'a ırkçılık yanıtı: Önce kendi tarihlerine baksınlar

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti gündem oldu! Alman Bakan'a ırkçılık yanıtı: Önce kendi tarihlerine baksınlar
Temmuz'da lapa lapa kar sürprizi! Yoğun karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı

Temmuz'da lapa lapa kar sürprizi! Yoğun karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor: İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı