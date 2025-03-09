Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kanlı musibetin sonu geldi

MHP Genel Başkanı'nın 'Terörsüz Türkiye' mesajında şu ifadelere yer verildi:

Terörsüz Türkiye hedefi, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi, umutla müjdelenmesi, barış ve kardeşlik ruhuyla mücehhez hale gelmesidir.

On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür.

Sosyal, siyasal, ekonomik, güvenlik, toplumsal maliyeti ile birlikte insani ve vicdani kayıp ve mağduriyetleri yüksek seviyelere tırmanan silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir.

Kaldı ki başka bir seçenek veya ileri sürülebilecek bir mazeretten bahsedilemeyeceği gibi bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan söz açılamayacaktır.

Siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine artık sabır ve tahammül göstermek mümkün değildir.