Devlet Bahçeli: Önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörizme payanda olan bir muhalefetin ilk örneği maalesef Türkiye'de vücut bulmuştur. Kendi ülkesine hasım olan bir mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve alayı zillettedir. Biz ilhamımızı ecdadımızdan ve tarihimizden alırken, onların ilhamı Türk düşmanlarıdır ve bu yalın gerçek çok sarsıcıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara ATO Congrasium'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. MHP lideri Bahçeli, iftar sonrası yaptığı konuşmasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 'Cudi de Gabar da vatan toprağıdır' sözlerine ve TBMM kürsüsünde yere attığı kurşunlara ilişkin konuştu. Bahçeli, "Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı zanneden, Kürşad'ı teröristlerle karıştıran kötürüm siyaset zihniyetleri elbette mazimizin ihtişam ve itibarını bilemez, bilse dahi telaffuz edecek cesareti gösteremez. Bu zihniyet sahiplerinin, Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILI TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI YAPACAĞIZ'

Bahçeli, binlerce yıldır vicdanlarında taşıdıkları değerleri, gerçek ölçülerine kavuşturabilmek için yeni bir arama, araştırma, analiz ve bu vasıtayla ahlaken yükseliş devrine geçmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, "Bunu yapacak Cumhur İttifakı'dır. Bunun inşa ve ihya çabasına destek olacak da Milliyetçi Ülkücü Hareket'tir. Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat ve Yeni Türkiye bu kapsamda hayallerimizin gerçeğe dönüşünü sağlayacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geçmişi üst bir seviyede aşarak geleceğin koordinatlarıyla eklemleneceğimize yürekten inanıyorum. Demografik, ekonomik, ekolojik, metafizik, etik, politik tartışmaların küresel düzeyde yoğunluk kazandığı bir dönemde Türklüğümüzün ve imanımızın geliştirici, güçlendirici, kaynaştırıcı ve ülkemizi kutup başı yapıcı özelliklerini tıpkı sıfır karbonlu kaşıkçı elması gibi bulup ortaya çıkarabiliriz. Bir Allah dostu diyor ki; 'Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin parçası bulunmaz.' Özü itibariyle biz bir gönül medeniyeti olmakla birlikte bu hasletimizle beşeriyete ve dünyaya derin iz ve eseler bıraktığımız objektif bakabilen herkesin malumudur. İstikbal Türk milletinindir. Başkalaşmadan değişerek, değiştikçe olgunlaşıp kökleşerek, kendimize dönerek, kendimiz olarak, aynı zamanda çok çalışarak önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.

'14 MAYIS SEÇİMLERİ TARİHİ NİTELİKLİ BİR KARAR VE KADER ANIDIR'

Salonda bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın üyelerine seslenen Bahçeli, "Bundan sonra Türk milletinin varlığı ve birliği konusunda aldığınız tarihi görevi daha yükseklere çıkarmakla mükellefsiniz. Bunun için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekiliği Genel Seçimleri tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'mize sahip çıkacağız ve bu süreçte Türk gençliğinin iradesi geleceğin yol haritasını belirleyecektir. Dünyayı anlayacak geniş bir vizyon, Türklüğün yaşadığı her yere ulaşacak berrak bir bakış, Türk-İslam coğrafyasının ruhuna işlemiş irfan dolu bir idrakle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı lider ülke Türkiye'yi kuracaktır. Ümidim, beklentim budur ve sizlere güvenim sonsuzdur" değerlendirmesinde bulundu.

'HEPİNİZ BİRBİRİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Ardından deprem bölgesinden gelen ülkü ocakları başkanlarını kürsüye davet eden Bahçeli, "6 Şubat gecesinden itibaren bulundukları ilde bu büyük felaketin kahramanları olan üzerine düşen görevi en layıkıyla yapan, bunu yaparken de siyaseti malzeme olarak kullanmayan ülkü erleridir. Hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyor, Allah'a emanet olsun diyorum. Bu dava arkadaşlarınıza ve hepiniz birbirinize sahip çıkınız, yardımcı olunuz ve birbirinizi koruyunuz, kollayınız" dedi.