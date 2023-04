Devlet Bahçeli: Koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Nevşehir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine 19 gün kala Nevşehir’deyiz. Hepinizi sevgi ve selamlarımla selamlıyorum, en iyi dileklerimi paylaşıyorum.

Nitekim sosyal siyasal ve ekonomik krizler yakamızı bırakmadı. Koalisyon kavgaları ülkemizin tarihini makus bir tarihe yöneltti. 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimi yönetim sisteminde reform yapılmasını gerekli kıldı.

'TÜRKİYE ARTIK SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE GERİYE DÖNÜŞ OLMAYACAK'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopuş değil medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir şekilde sahiplenmeyi sağladı. Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Hamdolsun dev uyandı ve ayağa kalktı. Bu başarı cumhurun başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye artık sözü geçen bir ülke geriye dönüş olmayacak.

Türkiye sözü geçen bir ülke mevkindedir. Kazanan Türkiye Türk milleti olmuştur.

CHP’den İYİ Parti’ye HDP’sinde bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır. Kendi partisinde ülkücü bırakmamıştır. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız.

Zilletin adayı Kılıçdaroğlu nasıl tutunacak. Tek bir projesi, tek bir vizyonu yoktur. Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çekmiştir. İP parti başkanı iyice çuvallamıştır. Bunlar sabah başka akşam başkadır. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir. FETÖ’cüler bölücüler, Türk düşmanları CHP ve İYİ Parti listelerinde aday gösterilmiştir.

Onların terör örgütleri varsa bizim de başlarını ezecek bıçkın irademiz var.

Sizle var oldukça Türkiye’nin önünü kimse kesemez. Zillet ittifakı terör ittifakıdır. Kılıçdaroğlu’na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Başarısızlıkları gün gibi meydandadır.

Biz her şeyden önce Türkiye diyoruz. 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra ilk önceliğimiz 650 bin konutu teslim etmektir. İkinci hedefimiz sosyal refahı herkese yaymak. 3. amacımız terörü ülke gündeminden çıkarmak. 4 gündemimiz yeni hükümet sisteminin doğası ile uyumlu bir anayasayı ülkemizi kavuşturmak. 5. gündemimiz spordan, tarıma, kentsel dönüşüme her alanda her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ülkeye kavuşturmaktır. 6. Gündemimiz komşularla sıkı ilişkiler, İslam alemi ile dayanışmadır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.