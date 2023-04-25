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Moskova'da 4'lü Suriye toplantısı: Güvenliğin güçlendirilmesi ele alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki kritik toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili somut adımlar ele alındı. Toplantıda ayrıca Suriyeli mültecilerin dönüşüyle ilgili çabalar da değerlendirildi.

25.04.2023 - 15:09 |
Moskova'da 4'lü Suriye toplantısı: Güvenliğin güçlendirilmesi ele alındı

Rusya, Türkiye, Suriye, İran savunma bakanları Moskova'da bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Toplantıda, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

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