Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Zor bir vaka

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajı uygulamaya başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi. Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken kızı Nehir Zeyrek'ten dikkat çeken açıklama geldi.

SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Topçu, "Zor bir vaka, anbean durumu değişiyor. Şu anda iyi ya da kötü demek doğru değil" dedi.

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TESİSATÇI HER ŞEYİN YOLUNDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

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FERDİ ZEYREK’İN EVİNDE İLK İNCELEME YAPILDI

Zeyrek’in evinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin ilk tespitlerini açıkladı. Ulutaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır."