Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Merdan Yanardağ' tepkisi

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli sonrasında açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Millet olarak böyle günlerde milli şuuru geliştirmek, dayanışma içerisinde olmak için önemli bir fırsattır. 2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler de yaşanmıştır. Bunların başında 6 Şubat tarihinde 100 yılın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan 50 bini aşkın vatan evladının şehit olduğu acılı günlerden geliyoruz. 2 önemli olay da yaşanmıştır. 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri. 28 Mayıs'ta yaşanmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Seçimler bitmiştir, tartışmalar son bulmuştur. Ancak önümüzdeki günlerle ilgili bir başka deyişle 2023'ün ikinci altı 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında iki önemli olay siyasi hayatımızda yaşanacaktır. Siyasi partilerin, en az 2 en fazla 3 yıl içerisinde olağan kongrelerini yapma konusudur. Bütün siyasi partilerimiz bu süreci tamamlamak durumundadırlar. Kongreler bazılarında başlamış bazılarında devam edecektir. İkinci önemli olay ise 2024'te yapılacak olan mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de önem kazandığını herkes görmelidir. Siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere hazırlamak durumdadır.