Devlet Bahçeli: Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yönetim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin önünü kesmek, devlet millet dayanışmasını yıkmak, fitne fesat korosu herkesi uyarıyorum. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur." dedi. Bahçeli, Özgür Özel'in erken seçim çağrısına 'Akıl tutulması' tepkisinde bulundu. Ayrıca Bahçeli, "Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur." mesajını verdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Toplantılarımızda, ülkemizi zora sokan stratejik riskler itibariyle bölgesel ve arka planı olan meseleler ve sıcak meseleler masaya yatırılmıştır. Partimizin siyasi faaliyetleri değerlendirilmiştir. Vatan ve millet mücadelemiz aynen sürdürülecektir. Emek verip önümüz sıra dikilmiş bariyerleri aşacağız. Bunun için stratejik akılla çalışacağız.

Akıntıda sürüklenen bir sal gibi değil, dev dalgalara direnen gemiler gibi mücadele edeceğiz. Niteliksiz kalabalıklardan ziyadesiyle uzak olacağız. Partimizin geride kalan 55 yıllık külliyatının sayfalarına bakıldığında da bu görülecektir. Atatürk'ün dediği gibi 'Büyük olmak için kimseyi aldatmayacaksın. Herkes senin aleyhinde olabilecektir. Fakat sen buna karşı direneceksin. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bütün engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük diyenlere güleceksin.'

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MHP yeni yüzyılda entellektüel, siyasi, kadro açısından en donanımlı kadroya sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok, yükümüz ağırdır. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya, kardeşlik ve ortaklık kader mizahında her insanımızı bir görmeye, ayrımcılığı geçmeye, sonuna kadar azimli ve inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılını başarmakla mükelleştir.

"FİTNE FESAT KOROSUNU UYARIYORUM"

Türkiye'nin önünü kesmek, devlet millet dayanışmasını yıkmak, fitne fesat korosu herkesi uyarıyorum ki faaldir. İç cephemizin çökertilmesi için dört koldan hedeflenmektedir. Kuşatma ve kumpas şiddetlenmiştir. Milli ve manevi hazinemiz saldırı altındadır. Nitekim durum ciddidir. Hiç kimse merak buyurmasın bu insan müsveddeleriyle hesabımız görülecektir. Komprador muhalefetin, komisyoncu gazetelerin, komplocu uzmanların, kokuşmuş kaymak tabakanın, komünist azınlığın kimliğini karalayacağı bir millet yoktur. Kalbinin sancağında Türk milliyetine mensubiyet taşıyan bir vatan evladı alarak sözlerim Türk milletine karşı duyduğum sorumluluktur. Gerçekleri eğmeden bükmeden konuşmak boğazımdan geçen her lokmaya ve Cenabı Allah'a borcumdur.

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Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.

Terörle mücadelede yaralanan, malul gazi kabul edilmeyen kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinmemiştir. Bu kategoride yer alan kardeşlerimiz gazilere tanınan haklardan ne yazık ki istifade edememiştir. Canından vazgeçmeye hazır olanlara ne yapsak azdır. Hak sahibi kardeşlerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'nin ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır.

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Malul gazi sayılmayan kardeşlerimiz vazifelerini korkusuzca yerine getirmiştir. Şimdi vazife sırası bizdedir. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne göre değerlendirme yapmak tarihi ve manevi açıdan tutarlı değildir.

ABD'nin Irak'tan çekilme kararına rağmen bu ülkenin asker konuşlandırması, Suriye'de yeni üsler kurması, silah ve mühimmatı artırması gizli saklı bir şey değildir. Lübnan'da yaşanan cihazların patlatılması tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Artık hiçbir yer güvenli değildir. Artık hiçbir şey de eskisi gibi olmayacaktır.

MUHALAFETE TEPKİ

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır. CHP genel başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

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ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ

Bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Milletimizin huzurunu kaçıran demlenmiş CHP bir sorundur. Bu sorun demokrasiyi ve ahlakı zedelemektedir. CHP'nin aklı yerli değildir idaresi milli değildir. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4 madde ile şahsımın düşüncesini merak etmiş. Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddeyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur.

YENİ SİVİL ANAYASA

MHP sivil demokratik devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek geniş katılımlı bir anayasa için tutumunu korumaktadır. Zamanın ihtiyaçlarına kalıcı cevaplar veren yeni anayasanın yanındayız. MHP ve Cumhur İttifakı sorumluluktan kaçmayan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle bu tarihi görevi yerine getirmeye hazırdır.

NARİN VE SILA BEBEK

Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir.

Devletin yetkili kurumlarından görevlendirilmiş isimlerin kamuoyunu zamanında vaktinde bilgilendirmeleri muhakkak sağlanmalıdır. TV'de yapılan çarpıtmalar hukuki süreci zedelemiştir.

Türkiye'yi cinayetler ülkesi göstermek bunu da dolaylı olarak Türk-islam kültürüne bağlamak iftiradır, namertliktir. Unutmayalım ki vatan sevgisi olmayan da insan sevgisi olamaz. Bölücü mihrakların, küçük çıkarlarına alet etmeleri hiçbir insanlık değerine sığmayacak seviyesizliktir.