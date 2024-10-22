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Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi lideri devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında 'Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur' dedi.

22.10.2024 - 11:46 | | AA
Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

"Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. İnsanın aklına getiremeyeceği, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar sadece sağlık çalışanlarımızın değil, insanlığın yüz karasıdır. (FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü) Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir. Türk Türk'e yardır, candır, kandır, gardaştır, yurttur, yuvadır, sonuna kadar emanettir"

 

 

 

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