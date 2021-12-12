GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemDeve ve eÅŸek ile PCR protestosu
HaberlerGündem Haberleri Deve ve eÅŸek ile PCR protestosu
ABONE OL

Deve ve eÅŸek ile PCR protestosu

Bir araya gelen aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlarÄ± maske kullanÄ±mÄ±na, HES Koduna ve aÅŸÄ±ya karÅŸÄ± eylem yaptÄ±. PCR genelgesi ile seyahat hÃ¼rriyetlerinin gasp edildiÄŸini iddia eden eylemciler, iki deve bir eÅŸek ile yaÅŸanan durumu protesto etti.Â

12.12.2021 - 16:31 | | Hasan YILDIRIM - Ã–zgÃ¼r EREN / Ä°STANBUL, (DHA
Deve ve eÅŸek ile PCR protestosu

BeyoÄŸlu Odakule'de bir araya gelen aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlarÄ± PCR genelgesi ile seyahat hÃ¼rriyetlerinin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek eylem yaptÄ±. "Maske Mesafe YalanÄ±na Son, Maskeli KÃ¶le OlmayacaÄŸÄ±z" diye slogan atan grup Ã¼yeleri aÃ§tÄ±klarÄ± pankartlarla PCR testini protesto etti.

Deve ve eÅŸek ile PCR protestosu



"ÅžEHÄ°RLERARASI YOLCULUK YAPAMIYORUZ"

Grup adÄ±na Erkan TrÃ¼kten basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. ÅžehirlerarasÄ± yolculuk yapamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten TrÃ¼kten "Bu yÃ¼zden de bize dediler ki siz artÄ±k otobÃ¼sle gitmeyeceksiniz. Benim Ã¶zel aracÄ±m yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduÄŸu gibi yolculuk edelim. Bu ÅŸekilde seyahat hÃ¼rriyetimizi tekrar saÄŸlayalÄ±m" dedi.

Deve ve eÅŸek ile PCR protestosu

"DEVE Ä°LE GÄ°DECEÄžÄ°Z"

Erkan TrÃ¼kten daha sonra deveye binerek TÃ¼rk BayraÄŸÄ± aÃ§tÄ±. Burada "Ä°ÅŸte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya gÃ¶rÃ¼lecek. Bir kervanla gideceÄŸiz. Ä°stenilen ÅŸey bu. Deve kervanÄ±mÄ±z hazÄ±r. Bizi bu duruma dÃ¼ÅŸÃ¼renler umarÄ±m bir gÃ¼n hesap verecekler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ PCR dayatmasÄ± kadar saÃ§ma bir dayatma olamaz" diye konuÅŸtu. YaÄŸmur altÄ±ndaki eylem yapÄ±lan konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan son buldu.

Deve ve eÅŸek ile PCR protestosu

    GÜNCEL HABERLER

    Altun: Dezenformasyon kampanyalarÄ± ile mücadele etmek çok hayati

    Altun: Dezenformasyon kampanyalarÄ± ile mücadele etmek çok hayati

    ABD'de hortum felaketinde bilanço aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor

    ABD'de hortum felaketinde bilanço aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor

    Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan cami tabelalarÄ±yla ilgili açÄ±klama

    Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan cami tabelalarÄ±yla ilgili açÄ±klama

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    ABD'de hortum felaketinde bilanço aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor

    ABD'de hortum felaketinde bilanço aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor

    SÄ±radaki Haber
    Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan cami tabelalarÄ±yla ilgili açÄ±klama

    Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan cami tabelalarÄ±yla ilgili açÄ±klama

    SÄ±radaki Haber
    Kripto parada deprem etkisi! Rüzgar tersine döndü, çöküÅŸ dönemi baÅŸladÄ±, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve alt coinler...

    Kripto parada deprem etkisi! Rüzgar tersine döndü, çöküÅŸ dönemi baÅŸladÄ±, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve alt coinler...

    SÄ±radaki Haber
    Zam düzenlemesi ile ilgili yeni karar! Geri çekildi

    Zam düzenlemesi ile ilgili yeni karar! Geri çekildi

    SÄ±radaki Haber