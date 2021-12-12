Deve ve eÅŸek ile PCR protestosu

BeyoÄŸlu Odakule'de bir araya gelen aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlarÄ± PCR genelgesi ile seyahat hÃ¼rriyetlerinin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek eylem yaptÄ±. "Maske Mesafe YalanÄ±na Son, Maskeli KÃ¶le OlmayacaÄŸÄ±z" diye slogan atan grup Ã¼yeleri aÃ§tÄ±klarÄ± pankartlarla PCR testini protesto etti.









"ÅžEHÄ°RLERARASI YOLCULUK YAPAMIYORUZ"

Grup adÄ±na Erkan TrÃ¼kten basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. ÅžehirlerarasÄ± yolculuk yapamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten TrÃ¼kten "Bu yÃ¼zden de bize dediler ki siz artÄ±k otobÃ¼sle gitmeyeceksiniz. Benim Ã¶zel aracÄ±m yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduÄŸu gibi yolculuk edelim. Bu ÅŸekilde seyahat hÃ¼rriyetimizi tekrar saÄŸlayalÄ±m" dedi.

"DEVE Ä°LE GÄ°DECEÄžÄ°Z"

Erkan TrÃ¼kten daha sonra deveye binerek TÃ¼rk BayraÄŸÄ± aÃ§tÄ±. Burada "Ä°ÅŸte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya gÃ¶rÃ¼lecek. Bir kervanla gideceÄŸiz. Ä°stenilen ÅŸey bu. Deve kervanÄ±mÄ±z hazÄ±r. Bizi bu duruma dÃ¼ÅŸÃ¼renler umarÄ±m bir gÃ¼n hesap verecekler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ PCR dayatmasÄ± kadar saÃ§ma bir dayatma olamaz" diye konuÅŸtu. YaÄŸmur altÄ±ndaki eylem yapÄ±lan konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan son buldu.