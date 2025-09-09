Destek personeli ne iş yapar? Destek personelinin görevleri

Haberin Devamı

Destek personeli, bir kurumun veya organizasyonun günlük işleyişinin sorunsuz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayan, operasyonel ve idari işlerde kritik bir rol üstlenen çalışanlardır. Bu personel, ofis içi lojistikten fiziksel temizliğe, konuk ağırlamadan genel bakım işlerine kadar birçok alanda hizmet vererek kurumsal verimliliğin ve düzenin temel taşını oluşturur.

Destek personeli, bir kurumun ana faaliyet alanlarının yanında, bu faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan temel ve yardımcı hizmetleri yerine getiren bireylerdir. Genellikle enstitüler, üniversiteler veya genel sekreterlikler gibi kamu kurumlarında görev alırlar. Bu personel, kurumun operasyonel sürekliliğini sağlamak, çalışma ortamını temiz, düzenli ve konuklara karşı misafirperver hale getirmekle yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, sorumluluk bilinci yüksek ve uyumlu çalışanlardan oluşur.

Destek personeli nedir?

Destek personelinin rolü, kurumun fiziksel ve idari altyapısını ayakta tutmaktır. Yaptığı işler, ofis içi küçük ölçekli lojistik destekten geniş kapsamlı temizlik ve bakım operasyonlarına kadar uzanır. Örneğin bir enstitü binasının iç ve dış temizliğini yapmak, konukları karşılayıp ağırlamak, teslim alınan temizlik malzemelerini kontrol etmek ve evrak dağıtımı gibi hizmet lojistiği işlerini yürütmek temel sorumlulukları arasındadır. Bunun yanında çalışma alanlarının, sınıfların ve ortak kullanım yerlerinin sürekli hijyenik ve düzenli kalmasını sağlamakla görevlidir. Çay ocağı hizmeti vermek, yiyecek-içecek servisi yapmak ve birim amirlerince verilen benzeri diğer işleri yerine getirmek de yaptığı işlerdendir.

Haberin Devamı

Destek personelinin görev tanımı oldukça geniş ve çeşitlidir. Bu görevler fiziksel temizlik, bakım, lojistik ve idari destek olarak kategorize edilebilir.

Temizlik kapsamında; kapalı mekanların süpürülmesi, nemli bezle silinmesi, pencerelerin, masaların ve lavaboların temizlenmesi, katı atık ve geri dönüşüm malzemelerinin toplanması yer alır. Tuvaletlerin dezenfekte edilmesi ve tuvalet malzemelerinin eksiksiz olmasını sağlamak da günlük rutinlerindendir. Lojistik anlamda ise her türlü malzeme veya demirbaş eşyanın taşınması, evrak ve dosyaların dağıtımı ile toplanmasından sorumludurlar. Ayrıca görev alanlarında tespit ettikleri arıza ve hasarları ilgili birimlere bildirirler. Tüm bu işlemleri yaparken hem kullandıkları malzemelere özen gösterirler hem de iş güvenliği protokollerine tam uyum sağlarlar. Nihayetinde, birim yöneticileri tarafından verilen ve görev tanımlarına uygun her türlü işi yürütmekle yükümlüdürler.