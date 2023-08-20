Destek limitleri artırıldı! Bakanlık duyurdu, 900 bin TL oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı destek limiti, 450 bin TL'den 900 bin TL'ye yükseltildi.

KOBİ'lerin TÜBİTAK'ın Ar-Ge desteği süreçlerine girişte kullandıkları 'KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı' proje bütçesi üst limiti, 1 milyon 200 bin TL'den 2 milyon 400 TL'ye çıktı. 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Programı' limiti de 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye yükseldi.

Program yeni üst limitleri, henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projelere için de geçerli olacak. TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak Ar-Ge projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini önemli ölçüde kolaylaştıran senetle transfer limitinde ise 3 katın üzerinde artış yapıldı. Limit 300 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı.

'GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklama ile TÜBİTAK TEYDEB kapsamında destek limitlerinin artırılmasının önemine işaret etti.

Teknoloji tabanlı girişimlerin 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmede lokomotif görevi göreceğini belirten Bakan Kacır, "Yeniliğe ve dönüşüme özgün ve yenilikçi ürünlerin üretilmesine liderlik edeceğinin bilincinde olarak desteklerimizi artırıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz. Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor. Sanayideki insan kaynağını artırmayı ve sanayi kuruluşlarına da destek olmayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda Ar-Ge projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini de kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da desteklerin artırılmasından duyduğu memnuniyeti söyleyerek, "TÜBİTAK olarak teknoloji tabanlı girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin ve firmalarımızın yanında olmayı sürdürüyor, Ar-Ge projelerini yenilikçi yaklaşımlarla destekliyoruz" dedi.