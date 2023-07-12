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Derin dondurucuda parçalara ayrılmış ceset bulundu!

İstanbul'da bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

12.07.2023 - 16:13 | | Uğur ŞAHİN - Emin YEŞİL - Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)
Derin dondurucuda parçalara ayrılmış ceset bulundu!

Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

Derin dondurucuda parçalara ayrılmış ceset bulundu

Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi.

Cesedin saklandığı derin dondurucunun da inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.

Derin dondurucuda parçalara ayrılmış ceset bulundu

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

Derin dondurucuda parçalara ayrılmış ceset bulundu

 

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