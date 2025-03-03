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Depremzede kentte bir hayırsever, vatandaşın milyonluk borcunu ödedi

03.03.2025 - 13:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Depremzede kentte bir hayırsever, vatandaşın milyonluk borcunu ödedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hayırsever, 800 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı. Market sahibi İzzet Bedir, 'Hayırseverle hesapladığımız borç 1 milyon 613 bin lira tuttu' dedi.

Yıldırımtepe Mahallesi'nde İzzet Bedir'in işlettiği markete giden kişi, vatandaşların borçlarını ödemek istediğini söyledi.

Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 800 kişinin borcunu kapattı.

Depremzede kentte bir hayırsever, vatandaşın milyonluk borcunu ödedi

Bedir, gazetecilere, 32 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişinin hem kendisini hem de vatandaşları mutlu ettiğini dile getiren Bedir, şöyle konuştu:

"Hayırseverle hesapladığımız borç 1 milyon 613 bin lira tuttu. Bana 'Sen de yardım et, borcu indirelim' dedi. Borcu 1 milyon 350 bin liraya düşürdük. Vatandaşların kimisinin 100 kimisinin de 20 bin lira borcu vardı."

Depremzede kentte bir hayırsever, vatandaşın milyonluk borcunu ödedi

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