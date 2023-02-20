Depremzede iş yeri çalışanlarına kısa çalışma ödeneği

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesi de önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak.

Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, bugün yayımlanan yazısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Karakaş, depremin etkilendiği 10 ilde depremin ekonomik etkilerinin azaltılması, istihdamın korunması ve çalışanların geçimlerini sürdürmeleri açısından kısa çalışma uygulamasının hayati önem taşıdığını belirtti. Karakaş, "Bu illerimizde depremden etkilenen işverenler kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilirler" dedi.

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması gerektiğini aktaran Karakaş, "İşçiler için aranan şartlar deprem yaralarının sarılması için yumuşatılarak mümkün olduğunca bütün işçileri kapsayacak şekilde faydalandırılması iş yerlerinin ayakta kalması açısından hayati ehemmiyet taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Karakaş, "Önceki uygulamalarda olduğu gibi depremden olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte “Kısa Çalışma Talep Formu” ile “Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi’ni bağlı olduğu İŞKUR biriminin e-posta adresine, e-posta göndermek suretiyle kısa çalışma başvurusu yapabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

İşçilere verilecek kısa çalışma ödeneğinin miktarı

Karakaş, "Kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçememektedir. Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır" dedi