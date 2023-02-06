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Depremin ardından Hatay'da havalimanı pisti yarıldı

Son dakika haberine göre; 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti yarıldı, askeri birliğe ait bina çöktü.

06.02.2023 - 10:32 | | İHA-DHA
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin Hatay'daki boyutu, gün ağarınca ortaya çıkarken, Serinyol ilçesinde askeri birliğe ait binanın çöktüğü ifade edildi. 

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Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. 

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3 KATLI BİNADAN 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 

Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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