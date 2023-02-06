'Acil yardım' talepleri için hamle! 'Deprem Acil' kullanıma açıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için özellikle sosyal medya üzerinden yapılan duyurular, ciddi koordinesizlik ve bilgi kirliliği oluşturuyor.

MOBİL CİHAZLAR İÇİN KRİTİK UYGULAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem Acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin bütün kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

CİMER başvurusu olarak vatandaşlar, İstek, Şikayet, Bilgi Edinme gibi başlıkların yanı sıra "Deprem Acil" bölümünü de aktif olarak kullanabilecek.

Uygulamada "6 Şubat günü ülkemizde yaşanan deprem ile ilgili acil başvurularınızı bu bölümden iletiniz." notu yer aldı.