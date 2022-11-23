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Depremi hisseden papağanın görüntüsü dikkat çekti

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

23.11.2022 - 08:02 | | İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İstanbul’da da hissedildi. Pendik’te ise evde bulunan bir papağanın depremi önceden hissettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında papağanın yaklaşık 19 saniye boyunca kanatlarını çırptığı, kafesten kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

 

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