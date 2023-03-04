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Depreme karşı ev içi nasıl düzenlenmeli? İşte hayat kurtaran tavsiyeler

Deprem sırasında eşyalar da ölüme ya da yaralanmalara sebep olabiliyor. Bu konuda en çok dikkat çeken eşya ise dolaplar. Peki olası yaralanmaların önüne nasıl geçilebilir? İşte cevabı...

04.03.2023 - 10:53 |
Depreme karşı ev içi nasıl düzenlenmeli? İşte hayat kurtaran tavsiyeler

Deprem felaketi sonrasında birçok ilde binaların güvenliği sorgulanmaya başlandı. Bu amaçla da risk tespiti talepleri ciddi ölçüde arttı. Fakat uzmanlar diğer bir önemli konu ile ilgili uyarıda bulunuyor. Bu süreçte; binaların güvenliği kadar, iç mekan güvenliği de hayati bir öneme sahip. Deprem sırasında ev içindeki eşyaların devrilmesi ya da çıkışları kapatması ağır yaralanmalara veya ölümlere neden olabiliyor. Mobilyacılar ise ev içinde tehlike yaratacak eşyalar arasında en fazla dolaplara dikkat çekti.

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NTV'ye açıklamalarda bulunan MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Deprem sırasında eşyaların devrilmemesi lazım. Yatak odasında yatağa çok yakın olan bir dolap yataktayken üstümüze devrilebilir. O nedenle bu tarz ürünleri özel ölçü ile tavana kadar yaptırmak gerekiyor. Tavan ile arasında mesafe kalmaması lazım. Sürgülü ya da normal kapaklı dolapları ise duvara sıkı sıkıya monte ettirmek gerekiyor” dedi.

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"DOLAPLARIN TAŞIYICILIĞINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çalışkan, “Bu eşyalar, deprem esnasında yatağın yanına uzunlamasına yatıldığı zaman oluşan hayat üçgeni sayesinde hayatta kalmaya yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Bir diğer önlem ise çelik konstrüksiyon kullanarak dolabın kapasitesini artırmak. Çalışkan, “Mobilyanın dikey dolaplarının tavana kadar yaptıktan sonra taşıyıcılığı arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden bunların içine çelik konstrüksiyonlar konulması gerekiyor. Bizim şu anda bazı çalışma masalarımızda görüyoruz, depremde çok daha fazla mukavemet oluyor. Altına saklanma değil, ama yanına saklanma... Dolapların da mukavemetine ve dayanıklığını arttırmak için kiriş altlarına ya da tavana kadar koyduğumuz zaman içlerine çelik konstrüksiyon koyma ile ilgili ar-ge çalışması yürütüyoruz. Üstümüze devrilip bizi yaralamaması lazım ya da daha kötü durumlara müsaade etmemesi lazım. Bir diğeri de yaşam üçgeni oluşturma kısmında kendilerini de çok dayanıklı durup yanına uzandığımız bizleri koruyabilmesi lazım” dedi.

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Öte yandan dolaplar yatak odalarında olduğu kadar mutfaklarda da tehlike arz ediyor. Üreticiler, içindeki eşyaların düşmemesi için raflara alüminyum bariyer koymaya başladı.

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