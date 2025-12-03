Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü: Koyunlu çifti Bakan Kurum’u bu kez sevinç gözyaşlarıyla karşıladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Afet konutlarının inşa çalışmalarındaki son durumu incelemek için Kahramanmaraş’a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Mehmet (63) - Hatice Koyunlu (58) çiftinin köy evlerine konut oldu.

 

Bakan Kurum’u sevinç gözyaşlarıyla karşılayan Hatice Koyunlu, “Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Dünya durdukça durasınız” derken, Mehmet Koyunlu da “Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum ise “Şimdi sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabbimize şükrediyoruz, hamdediyoruz” yanıtın verdi.

