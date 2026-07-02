32 yıl sonra bir ilk! Çıldır Gölü'nde su seviyesi rekor kırdı

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Çıldır Gölü kıyısında işletmesi bulunan balık lokantası sahibi Canılgın Uzunkaya, özellikle ilkbahar ve yaz başında etkili olan yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün kontrollü şekilde erimesinin gölün su seviyesindeki artışta önemli rol oynadığını belirtti. Su seviyesindeki yükseliş, göl ekosistemi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, balıkçılık ve kuş yaşamına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.