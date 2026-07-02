Trakya’da hasat mesaisi alevlerin kıskacında! Milli servet saniyeler içinde küle döndü

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Arabacı, "Maalesef ki yine önceki yıllarda yaşadığımız gibi, bu dönem geldiğinde buğday olgunlaştığında, çeşitli bölgelerden yangın haberleri geliyor. Gerek hiç biçilmemiş arazi gerek biçilmiş işte sapı bağlanmamış arazilerde ciddi zararlar var. Bugün bakıyoruz Lalapaşa bölgesinde var, Çanakkale bölgesinde var, her yerden yangın haberleri alıyoruz. Bunları görünce üzülüyoruz. Bir yıl boyunca emek vermiş üreticimiz, bir yıl boyunca para harcamış. Tam emeğinin karşılığını alacağı dönemde böyle yangınların olması, beklenmedik bir anda ürünün kül olup gitmesi, üreticimizi ciddi anlamda hem zora sokuyor hem üzüyor. O yüzden üreticilerimizin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Sigara izmariti atılmaması gerekiyor ya da cam şişe atmayalım. Çünkü bunlar güneşle buluştuğunda yangına dönebiliyor. O yüzden ben üreticilerimizden ve tüm halkımızdan önemle rica ediyorum" dedi.