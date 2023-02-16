Depremde TMO'nun siloları da yıkıldı; tonlarca mısır çevreye saçıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Gaziantep'te, Nurdağı ilçesindeki TMO'nun siloları da yerle bir oldu. TMO bahçesindeki her biri 1250 ton kapasiteli 25 silodan 15'i depremin etkisiyle yıkıldı.

Silolardaki tonlarca mısır da çevreye saçıldı. Ekipler, saçılan mısırları iş makineleri ile toplayıp, kamyonlara yükleyerek, güvenli depolara taşıdı.