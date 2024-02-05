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Depremde ölenler için okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

05.02.2024 - 16:52 | | ANKARA, (DHA)
Depremde ölenler için okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' başlıkla yazı gönderildi. Yazıda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Bakanlık bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024 tarihinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. (DHA)

 

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