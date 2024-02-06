Depremde ölenler için okullarda saygı duruşu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileklerini iletti. Bu 1 yıl içinde devlet millet hep beraber yaraları sarmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Tekin, "Bu süre içerisinde biz de MEB olarak ilk günden itibaren yaraların sarılması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çaba gösterdik. Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezlerinden, meslek liselerine kadar bir dizi eğitim kurumumuzda yaraların sarılması için çaba sarf edildi. Meslek liselerimizde çadır imalatından ekmek üretimine kadar yapılabilecek her türlü şey yapılmaya çaba sarf edildi" dedi.

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'BU ŞUURLA GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİRECEĞİZ'

MEB olarak görevlerinin sadece bununla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması, yaşandığı zaman da alınması gereken tedbirler, gösterilmesi gereken birlik konusunda, birliktelik arzusunun gelecek kuşaklara aksettirilmesinde de görevli olduklarını vurgulayan Tekin, "Bugün de burada bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Hem çocuklarımızla beraber bütün okullarımızda saygı duruşuyla, rahmetle kayıplarımızı andık hem de bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılması için çocuklarımıza örnek olmaya çaba sarf ettik. İnşallah Bakanlık olarak bunu devam ettireceğiz. Bu şuurla gelecek nesilleri yetiştireceğiz. Bugün aynı zamanda Miraç gecesi, milletçe ölülerimizin arkasından dualar edeceğiz. Onları hayırla yad edeceğiz, bu da toplumsal sorumluluğumuz. Allah bizlere bir daha böyle felaketler göstermesin, dünyada hiçbir yere böyle felaketler göstermesin" diye konuştu. (DHA)