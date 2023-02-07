Depremde göçük altında kalanlarla dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi. S. A., ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

ASILSIZ DEPREM PAYLAŞIMI YAPAN TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bilecik’te oturan TIR şoförü M.T., Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Bilecik’te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını sosyal medyada paylaştı.

Ses kaydının kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğe aykırı paylaşım nedeniyle M.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

'GÖÇÜK ALTINDAYIM' YALANI SONRASI TUTUKLANDI

Afyonkarahisar’da 'Göçük altındayım, yangın çıktı' şeklinde sosyal medyadan dezenformasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilip, gözaltına alınan İbrahim Ö., tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 'deprem oldu', 'AFAD deprem', 'Gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile 'Göçük altındayım, yangın çıktı. Gaziantep İslahiye 6 aylık bebek var, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1' paylaşımı yapan İbrahim Ö. (23), dün akşam Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müzce 6 Şubat 2023 günü ülkemizde meydana gelen deprem olayı ile alakalı @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs 6 Şubat 2023 günü Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan İbrahim Ö., sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEPREMLE İLGİLİ YALAN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ASILSIZ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

İletişim Başkanlığı: Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Devletimiz tüm gücüyle depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürmektedir.