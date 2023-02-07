Ayaz ile ablası Ece Su'nun enkazdan kurtarılma anı kamerada

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay dahil 10 ilde binlerce bina yıkıldı. ANDA ekipleri, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Hatay'da çalışan ekipler, gece saatlerinde Ayaz ile ablası Ece Su'yu yıkılan binanın enkazından kurtardı.

Dondurucu soğukta üzerinde kısa kollu tişört olduğu görülen Ayaz ile ablası Ece Su, ayakta yapılan ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kardeşin kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ece Su'nun, enkazdan çıkarıldığı sırada su istediği ardından "Korkuyorum, çıkamıyorum" dediği anlar, görüntülere yer aldı.