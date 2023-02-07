Kahramanmaraş’ta 32 saat sonra gelen mutluluk: Kardeşinin ardından o da kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Merkez Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Serap Apartmanı da depremde çöktü. Apartmanda mahsur kalan iki kardeşten biri olan 5 yaşlarındaki Şahin, ekiplerin çalışmasıyla 30 saat sonra kurtarılmıştı. Aynı enkazdan güzel bir haber daha geldi. Şahin'in ağabeyi 8 Muhammed'e de ekipler ulaştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda enkaz altında kalan Muhammed 32 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Muhammed’in kurtarılmasıyla çevredekiler büyük bir sevinç yaşadı.