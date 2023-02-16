Depremde 100’e yakın hekim hayatını kaybetti
Depremin vurduğu 10 kentte ölen 10 binlerce kişinin içinde 100’e yakın doktor da vardı. Sevdikleriyle yaşadıkları evlerin yıkılması sonucu ölen doktorların kimi rezidansta kimi de güvenli bulduğu sitelerde yaşıyordu.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. On binlerce kişinin öldüğü deprem çok sayıda sağlık çalışanını da hayattan aldı. Türk Tabipler Birliği, farklı branşlarda 100’e yakın doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı. Tabipler Birliği ölen 90 doktorun kimlik bilgilerini paylaştı.
SÜTÇÜ İMAM’IN TORUNUYDU
Göksun Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alaattin Türkkorur da yaşamını yitiren isimlerden biri. Türkkorur, Sütçü İmam’ın torunları arasındaydı. İç Hastalıkları uzmanı Dr. Aydın Tanbay da çöken Köker Sitesi’nde, Dr. Betül Kahya da eşi Ali Kahya ve 4 aylık Alya, Elif ve Ece isimli 3 çocuğuyla, Dr. Mehmet Muratdağ, eşi Aynur ve kızları Ceylin Duru ile yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdi.
BEBEKLERİ 2 AYLIKTI
Üç hekimin hayatını kaybettiği Osmaniye’de görev yapan Dr. Ceren Kaya Kamik ve eşi Dr. Selman Kamik de 2 aylık bebekleri Ahmet Kaya ile yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdiler.
13 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Adıyaman’da 13 hekim yaşamını yitirdi. Adıyaman Gökkuşağı Sitesi Dr. Burcu Şahin’in ölümüne neden oldu. Depremde Adana’da 1, Malatya’da 2, Gaziantep’te 1, Diyarbakır’da 2 hekim yaşamını kaybetti.
ÖLÜM BİLE ONLARI AYIRAMADI
Depremde Adıyaman Alitaşı Mahallesi’ndeki Özbey Apartmanı’nı da yerle bir oldu. Aynı evde anneleri Nimet ve babaları Hüseyin Zeynel Kutlu’yla yaşayan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 27 yaşındaki Dr. Meryem Büşra Kutlu, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu 26 yaşındaki Dr. Gültekin Kutlu ve Adıyaman Üniversitesi öğrencisi kardeşleri 20 yaşındaki Mehmet Metin Kutlu da enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Üç kardeş yan yana toprağa verildi. Kardeşlerin anne ve babalarının da enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı.
ONUR ÖDÜLÜ SAHİBİ
Dr. Rıfat Arıkan ve eşi Dr. Ayten Arıkan’dan depremde can veren doktorlar arasında. Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak 50 yıldır çalışan Dr. Rıfat Arıkan, emekli olduktan sonra da İskenderun’da yaşamaya devam etti. Depreme evlerinde yakalanan çift enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Arıkan, İskenderun Tabip Odası tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.
Annesini ziyaret için Hatay’a gelen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nde görevli, emekli Hava Tabip Albay Levent Tosyalı da Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Aile hekimi Dr. Murat Altınçekiç, Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin çöken enkazı altında eşi Simay, 3 çocuğuyla öldü. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim yaşamını yitirenler arasında.
RÖNESANS’TA YAŞIYORLARDI
Milliyet'te yer alan habere göre; depremin en çok hasar verdiği Hatay’da 53 doktor enkazda kalarak can verdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli dermatoloji uzmanı Dr. Murat Harbutluoğlu, eşi Burçin, çocukları Nil ve Mert yaşadıkları binanın yıkılmasıyla öldü. Harbutluoğlu ailesi Aydın’da toprağa verildi. Depremde enkaza dönen Rönesans Rezidans’ında yaşayan onkoloji uzmanı 43 yaşındaki Ahmet Cinkaya, oğlu 11 yaşındaki Ali ve 10 yaşındaki kızı Pelin’le can verdi. Depremde Cinkaya ailesinden sadece hemşire anne Yasemin Cinkaya kurtuldu. O da hastanede tedavi altında.
Dr. Ayşe Önal Yücel de 4 aylık bebeği Leyla Yücel’le de çöken Rönesans Rezidans enkazında yaşamını yitirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Bessam Ezelsoy ve eşi Sabah Erensoy da aynı rezidansın yıkılması üzerine yaşamını yitirdi. Ezelsoy çiftinin 2 çocuğu Rönesans Rezidansı enkazından sağ olarak çıkarıldı.
Antakya Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Ceren Açıkalın ile oğlu Mert Alp Kuvandık, depremde çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Rönesans Rezidans’ın yıkılmasıyla can verdi. Yine Hatay’da görev yapan Dr. Sefa Koray Tosun, eşi Dr. Fatma Nalbant Tosun, oğlu Kuzey Mete Tosun da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ında yaşıyordu.
Tosun ailesi, enkaza dönen rezidansta can verdi. Hatay’da görev yapan Kadın doğum uzmanı Dr. Kemal Kılıç da eşi Melis Kılıç ve iki çocukları Demir ve Yaman’la yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdi. Hatay’da görev yapan Dr. Eda Aşkar ve eşi Dr. Emre Aşkar da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdiler.
Dr. Abdullah Yücel Hatay
Dr. Ahmet İrfan Gedik Adana
Dr. Ahmet Kaptanoğlu Kahramanmaraş
Dr. Ahmet Çinkaya Hatay
Dr. Alaattin Türkkorur Kahramanmaraş
Dr. Ali Ekrem Tunçer Malatya
Dr. Ali Faruk Müftüoğlu Gaziantep
Dr. Ali Kahlıoğulları Hatay
Dr. Ali Kahya Kahramanmaraş
Dr. Ali Öztürk Adıyaman
Dr. Aydın Tanbay Kahramanmaraş
Dr. Ayten Arıkan Hatay
Dr. Ayşe İdil Çakmak Hatay
Dr. Ayşe Önal Yücel Hatay
Dr. Bedi Süner Hatay
Dr. Bessam Ezelsoy Hatay
Dr. Betül Kahya Kahramanmaraş
Dr. Bircan Turunç Hatay
Dr. Burcu Şahin Adıyaman
Dr. Büşra Şahin Davut Hatay
Dr. Cahit Arabacı Kahramanmaraş
Dr. Cebrail Marmara Hatay
Dr. Celal Efil Osmaniye
Dr. Cemal Akgül Kahramanmaraş
Dr. Ceren Açıkalın Hatay
Dr. Ceren Kaya Kamik Osmaniye
Dr. Cüneyt Mansuroğlu Hatay
Dr. Dilşad Yıldırım Adıyaman
Dr. Ebru Gündüz Hatay
Dr. Eda Aşkar Hatay
Dr. Ela Bayraktar Hatay
Dr. Elif Nedime Tiryaki Hatay
Dr. Emre Aşkar Hatay
Dr. Eyüp Türkmen Adıyaman
Dr. Faruk Aksoy Hatay
Dr. Fatih Sevinç Kahramanmaraş
Dr. Fatma Tosun Hatay
Dr. Furkan Akman Hatay
Dr. Hacı Burak Karakuş Adıyaman
Dr. İrem Günal Hatay
Dr. İsmail Arslan Hatay
Dr. Kaan Yılmaz Hatay
Dr. Kader Atalay Adıyaman
Dr. Kemal Kılıç Hatay
Dr. Kenan İnan Hatay
Dr. Kübra Konak Hatay
Dr. Levent Tosyalı Hatay
Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz Hatay
Dr. Mahir Yol Adıyaman
Dr. Mahmut Paçacı Kahramanmaraş
Dr. Mehmet Akif Tap Kahramanmaraş
Dr. Mehmet Erbilir Kahramanmaraş
Dr. Mehmet Muratdağ Kahramanmaraş
Dr. Mehmet Nedim Kavlak Hatay
Dr. Mehmet Selim Şahin Adıyaman
Dr. Melya Pelin Kırık Hatay
Dr. Mert Koçaklar Hatay
Dr. Meziyet Şahin Hatay
Dr. Murat Altınçekiç Hatay
Dr. Murat Güntel Hatay
Dr. Murat Harbutluoğlu Hatay
Dr. Neslihan Ceren Kahramanmaraş
Dr. Nevroz Erdoğan Diyarbakır
Dr. Nusret Ayaz Malatya
Dr. Oğuz Paköz Kahramanmaraş
Dr. Rıfat Arıkan Hatay
Dr. Sabahattin Aslan Hatay
Dr. Sefa Koray Tosun Hatay
Dr. Selman Kamik Osmaniye
Dr. Semiha Cengiz Kahramanmaraş
Dr. Sena Güzelmansur Hatay
Dr. Sena Karakuş Adıyaman
Dr. Süleyman Alaş Diyarbakır
Dr. Süleyman Bedir Yapar Hatay
Dr. Turgut Koçak Adıyaman
Dr. Tülin Durgun Yetim Hatay
Dr. Wissam El Assaad Hatay
Dr. Yousef Darabeh Hatay
Dr. Yusuf Kavukçu Hatay
Dr. Yusuf Kaya Hatay
Dr. Şerif Ayaz Adıyaman
Dr. Tülay Yücel Hatay
Dr. Serpil Kurtoğlu Hatay
Dr. Musa Yüksekgönül Hatay
Dr. Murat Gökpınar Hatay
Dr. Meryem Büşra Kutlu Adıyaman
Dr. Gültekin Kutlu Adıyaman
Dr. Büşra Yahşi Oflaz Hatay
Dr. Hasan Basri Arcasoy Hatay
Dr. Hasan Demirel Hatay