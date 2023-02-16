Depremde 100’e yakın hekim hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. On binlerce kişinin öldüğü deprem çok sayıda sağlık çalışanını da hayattan aldı. Türk Tabipler Birliği, farklı branşlarda 100’e yakın doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı. Tabipler Birliği ölen 90 doktorun kimlik bilgilerini paylaştı.

SÜTÇÜ İMAM’IN TORUNUYDU

Göksun Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alaattin Türkkorur da yaşamını yitiren isimlerden biri. Türkkorur, Sütçü İmam’ın torunları arasındaydı. İç Hastalıkları uzmanı Dr. Aydın Tanbay da çöken Köker Sitesi’nde, Dr. Betül Kahya da eşi Ali Kahya ve 4 aylık Alya, Elif ve Ece isimli 3 çocuğuyla, Dr. Mehmet Muratdağ, eşi Aynur ve kızları Ceylin Duru ile yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdi.

BEBEKLERİ 2 AYLIKTI

Üç hekimin hayatını kaybettiği Osmaniye’de görev yapan Dr. Ceren Kaya Kamik ve eşi Dr. Selman Kamik de 2 aylık bebekleri Ahmet Kaya ile yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdiler.

13 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’da 13 hekim yaşamını yitirdi. Adıyaman Gökkuşağı Sitesi Dr. Burcu Şahin’in ölümüne neden oldu. Depremde Adana’da 1, Malatya’da 2, Gaziantep’te 1, Diyarbakır’da 2 hekim yaşamını kaybetti.

ÖLÜM BİLE ONLARI AYIRAMADI

Depremde Adıyaman Alitaşı Mahallesi’ndeki Özbey Apartmanı’nı da yerle bir oldu. Aynı evde anneleri Nimet ve babaları Hüseyin Zeynel Kutlu’yla yaşayan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 27 yaşındaki Dr. Meryem Büşra Kutlu, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu 26 yaşındaki Dr. Gültekin Kutlu ve Adıyaman Üniversitesi öğrencisi kardeşleri 20 yaşındaki Mehmet Metin Kutlu da enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Üç kardeş yan yana toprağa verildi. Kardeşlerin anne ve babalarının da enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı.

ONUR ÖDÜLÜ SAHİBİ

Dr. Rıfat Arıkan ve eşi Dr. Ayten Arıkan’dan depremde can veren doktorlar arasında. Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak 50 yıldır çalışan Dr. Rıfat Arıkan, emekli olduktan sonra da İskenderun’da yaşamaya devam etti. Depreme evlerinde yakalanan çift enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Arıkan, İskenderun Tabip Odası tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Annesini ziyaret için Hatay’a gelen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nde görevli, emekli Hava Tabip Albay Levent Tosyalı da Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Aile hekimi Dr. Murat Altınçekiç, Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin çöken enkazı altında eşi Simay, 3 çocuğuyla öldü. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim yaşamını yitirenler arasında.

RÖNESANS’TA YAŞIYORLARDI

Milliyet'te yer alan habere göre; depremin en çok hasar verdiği Hatay’da 53 doktor enkazda kalarak can verdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli dermatoloji uzmanı Dr. Murat Harbutluoğlu, eşi Burçin, çocukları Nil ve Mert yaşadıkları binanın yıkılmasıyla öldü. Harbutluoğlu ailesi Aydın’da toprağa verildi. Depremde enkaza dönen Rönesans Rezidans’ında yaşayan onkoloji uzmanı 43 yaşındaki Ahmet Cinkaya, oğlu 11 yaşındaki Ali ve 10 yaşındaki kızı Pelin’le can verdi. Depremde Cinkaya ailesinden sadece hemşire anne Yasemin Cinkaya kurtuldu. O da hastanede tedavi altında.

Dr. Ayşe Önal Yücel de 4 aylık bebeği Leyla Yücel’le de çöken Rönesans Rezidans enkazında yaşamını yitirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Bessam Ezelsoy ve eşi Sabah Erensoy da aynı rezidansın yıkılması üzerine yaşamını yitirdi. Ezelsoy çiftinin 2 çocuğu Rönesans Rezidansı enkazından sağ olarak çıkarıldı.

Antakya Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Ceren Açıkalın ile oğlu Mert Alp Kuvandık, depremde çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Rönesans Rezidans’ın yıkılmasıyla can verdi. Yine Hatay’da görev yapan Dr. Sefa Koray Tosun, eşi Dr. Fatma Nalbant Tosun, oğlu Kuzey Mete Tosun da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ında yaşıyordu.

Tosun ailesi, enkaza dönen rezidansta can verdi. Hatay’da görev yapan Kadın doğum uzmanı Dr. Kemal Kılıç da eşi Melis Kılıç ve iki çocukları Demir ve Yaman’la yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdi. Hatay’da görev yapan Dr. Eda Aşkar ve eşi Dr. Emre Aşkar da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdiler.

Dr. Abdullah Yücel Hatay

Dr. Ahmet İrfan Gedik Adana

Dr. Ahmet Kaptanoğlu Kahramanmaraş

Dr. Ahmet Çinkaya Hatay

Dr. Alaattin Türkkorur Kahramanmaraş

Dr. Ali Ekrem Tunçer Malatya

Dr. Ali Faruk Müftüoğlu Gaziantep

Dr. Ali Kahlıoğulları Hatay

Dr. Ali Kahya Kahramanmaraş

Dr. Ali Öztürk Adıyaman

Dr. Aydın Tanbay Kahramanmaraş

Dr. Ayten Arıkan Hatay

Dr. Ayşe İdil Çakmak Hatay

Dr. Ayşe Önal Yücel Hatay

Dr. Bedi Süner Hatay

Dr. Bessam Ezelsoy Hatay

Dr. Betül Kahya Kahramanmaraş

Dr. Bircan Turunç Hatay

Dr. Burcu Şahin Adıyaman

Dr. Büşra Şahin Davut Hatay

Dr. Cahit Arabacı Kahramanmaraş

Dr. Cebrail Marmara Hatay

Dr. Celal Efil Osmaniye

Dr. Cemal Akgül Kahramanmaraş

Dr. Ceren Açıkalın Hatay

Dr. Ceren Kaya Kamik Osmaniye

Dr. Cüneyt Mansuroğlu Hatay

Dr. Dilşad Yıldırım Adıyaman

Dr. Ebru Gündüz Hatay

Dr. Eda Aşkar Hatay

Dr. Ela Bayraktar Hatay

Dr. Elif Nedime Tiryaki Hatay

Dr. Emre Aşkar Hatay

Dr. Eyüp Türkmen Adıyaman

Dr. Faruk Aksoy Hatay

Dr. Fatih Sevinç Kahramanmaraş

Dr. Fatma Tosun Hatay

Dr. Furkan Akman Hatay

Dr. Hacı Burak Karakuş Adıyaman

Dr. İrem Günal Hatay

Dr. İsmail Arslan Hatay

Dr. Kaan Yılmaz Hatay

Dr. Kader Atalay Adıyaman

Dr. Kemal Kılıç Hatay

Dr. Kenan İnan Hatay

Dr. Kübra Konak Hatay

Dr. Levent Tosyalı Hatay

Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz Hatay

Dr. Mahir Yol Adıyaman

Dr. Mahmut Paçacı Kahramanmaraş

Dr. Mehmet Akif Tap Kahramanmaraş

Dr. Mehmet Erbilir Kahramanmaraş

Dr. Mehmet Muratdağ Kahramanmaraş

Dr. Mehmet Nedim Kavlak Hatay

Dr. Mehmet Selim Şahin Adıyaman

Dr. Melya Pelin Kırık Hatay

Dr. Mert Koçaklar Hatay

Dr. Meziyet Şahin Hatay

Dr. Murat Altınçekiç Hatay

Dr. Murat Güntel Hatay

Dr. Murat Harbutluoğlu Hatay

Dr. Neslihan Ceren Kahramanmaraş

Dr. Nevroz Erdoğan Diyarbakır

Dr. Nusret Ayaz Malatya

Dr. Oğuz Paköz Kahramanmaraş

Dr. Rıfat Arıkan Hatay

Dr. Sabahattin Aslan Hatay

Dr. Sefa Koray Tosun Hatay

Dr. Selman Kamik Osmaniye

Dr. Semiha Cengiz Kahramanmaraş

Dr. Sena Güzelmansur Hatay

Dr. Sena Karakuş Adıyaman

Dr. Süleyman Alaş Diyarbakır

Dr. Süleyman Bedir Yapar Hatay

Dr. Turgut Koçak Adıyaman

Dr. Tülin Durgun Yetim Hatay

Dr. Wissam El Assaad Hatay

Dr. Yousef Darabeh Hatay

Dr. Yusuf Kavukçu Hatay

Dr. Yusuf Kaya Hatay

Dr. Şerif Ayaz Adıyaman

Dr. Tülay Yücel Hatay

Dr. Serpil Kurtoğlu Hatay

Dr. Musa Yüksekgönül Hatay

Dr. Murat Gökpınar Hatay

Dr. Meryem Büşra Kutlu Adıyaman

Dr. Gültekin Kutlu Adıyaman

Dr. Büşra Yahşi Oflaz Hatay

Dr. Hasan Basri Arcasoy Hatay

Dr. Hasan Demirel Hatay