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Deprem yardımlarını çalıp sattılar

Mersin'de deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanan ve piyasa değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini çalıp satan 3 şüpheli tutuklandı.

17.03.2023 - 11:51 | | İHA
Deprem yardımlarını çalıp sattılar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.B. isimli müştekinin şikayeti doğrultusunda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri 1 milyon lira olan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin ulaştırılması gereken yere gitmemesi üzerine çalışma başlattı.

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Malzemelerin yüklendiği tırların gidiş istikametindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bahse konu malzemelerin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktırıldığını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, G.I., D.Ö., F.E.,O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., B.Ç. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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