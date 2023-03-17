Ä°stanbul Emniyeti Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 'Ä°haleye Fesat KarÄ±ÅŸtÄ±rma' suÃ§u ile ilgili, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde dÃ¼zenlenen ihalelere fesat karÄ±ÅŸtÄ±ranlara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸ ihalelerine katÄ±lmak isteyenleri baskÄ±, cebir ve tehdit yoluyla vazgeÃ§iren, anlaÅŸmalÄ± kiÅŸilerin ÅŸartlarÄ± ve fiyatlarÄ± belirlemesini saÄŸlayan 60 ÅŸÃ¼pheli tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerin ihaleleri anlaÅŸtÄ±klarÄ± kiÅŸilerin kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak, devleti zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± ve haksÄ±z kazanÃ§ elde ettiÄŸi belirlendi. Fiziki ve teknik takip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu sabah Ä°stanbul, KÄ±rklareli, Samsun, Erzincan ve DiyarbakÄ±r illerinde yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 60 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.