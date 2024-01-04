Deprem uyarısı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi: Dünyada böyle bir örnek ben bilmiyorum

Önce asrın felaketi 6 Şubat depremleri, daha sonra art arda gelen artçı sarsıntılar... 2023 yılında Türkiye genelinde 74 binden fazla deprem oldu. Peki, depremlerdeki bu artış bize ne ifade ediyor? Konuyu CNN TÜRK canlı yayınında değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla batısında, doğusunda, kuzeyinde, güneyinden deprem haberleri gelecek. Bunların bazıları da yıkıcı olacak. Bu bir kehanet değil, bu korkutma da değil. Bu bizim gerçeğimiz. 2023, 74 bin depremle bir rekor. 6 Şubat depremleri Türkiye'nin deprem açısından huzurunu bozdu. Her yerinde depremler oluşmaya başladı" dedi.

2023'TE 4 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE 797 DEPREM OLDU

Türkiye'de geçen yıl 4 ve üzeri büyüklükte 797 deprem oldu. Depremlerin sadece sayısı değil, büyüklüğündeki artış da dikkat çekti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu ne demektir biliyor musunuz? Vatandaşlarımız depremi çok belirgin bir şekilde 797 kez hissetmişler" diye konuştu.

"DÜNYADA BÖYLE BİR ÖRNEK BEN BİLMİYORUM"

Dünyada 2023'ün en büyük sarsıntıları, 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleriydi. Geçen yıl en fazla depremlerin yaşandığı şehir ise Kahramanmaraş'tı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Dünyada böyle bir örnek ben bilmiyorum. Genellikle 1 şehri etkiler ve çevresindeki yıkımları görürüz. Burada 11-12 ili, hatta periferisindeki bütün illeri de çok dikkatli şekilde baktığımızda etkilediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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DEPREMLER GİDEREK ARTIYOR

Sadece ülkemizde değil, dünyada da deprem konusunda bir artış söz konusu. Geçen yıl, büyüklüğü 4 ve üzeri olan 15 bin 600 deprem kaydedildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Japonya’da 7,6 büyüklüğündeki bir deprem ve akabinde bir tsunami hadisesi var ama gel görelim ki can kayıpları bizim kadar fazla değil. Afet kültürleri bizden daha fazla gelişmiş olduğundan. Bunu peş peşe gelen iki afet de gördük" vurgusu yaptı.