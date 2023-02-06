Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 230 kişi hayatını kaybetti

Suriye'den konu ile ilgili ilk bilgiler geldi. İlk belirlemelere göre, Suriye'de en az 230 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde can kayıplarının Halep, Hama ve Lazkiye kentlerinde yaşandığı bilgisine yer verildi.