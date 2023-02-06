GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 230 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 230 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, en az 10 şehirde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremin komşu Suriye'de en az 230 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

06.02.2023 - 09:32 |
Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 230 kişi hayatını kaybetti

Suriye'den konu ile ilgili ilk bilgiler geldi. İlk belirlemelere göre, Suriye'de en az 230 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde can kayıplarının Halep, Hama ve Lazkiye kentlerinde yaşandığı bilgisine yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda il etkilendi
İlgili Haber
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda il etkilendi

GÜNCEL HABERLER

Deprem bölgesindeki şirketlerin borsada işlemleri durduruldu

Deprem bölgesindeki şirketlerin borsada işlemleri durduruldu

Depremin ardından Hatay'da havalimanı pisti yarıldı

Depremin ardından Hatay'da havalimanı pisti yarıldı

'Acil yardım' talepleri için hamle! 'Deprem Acil' kullanıma açıldı

'Acil yardım' talepleri için hamle! 'Deprem Acil' kullanıma açıldı