Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 230 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, en az 10 şehirde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremin komşu Suriye'de en az 230 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
06.02.2023 - 09:32 |
Suriye'den konu ile ilgili ilk bilgiler geldi. İlk belirlemelere göre, Suriye'de en az 230 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberlerde can kayıplarının Halep, Hama ve Lazkiye kentlerinde yaşandığı bilgisine yer verildi.