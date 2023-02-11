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Deprem sonrası yan yatan 5 katlı bina görenleri hayretler içinde bıraktı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan, çizik dahi bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şoke etti.

11.02.2023 - 12:02 | | İHA
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5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor. Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.

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