Deprem sonrası yan yatan 5 katlı bina görenleri hayretler içinde bıraktı
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan, çizik dahi bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şoke etti.
11.02.2023 - 12:02 | | İHA
5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor. Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.