Deprem ile ilgili art arda açıklamalar! O bölgeler için 'cehennemin içi' demişti, şimdi de 'deprem fırtınası' uyarısı geldi! 7.2 büyüklüğünde...

Türkiye, deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri konumunda. Bu nedenle depremle ilgili kritik uyarılar peş peşe geliyor. En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor. Herhangi bir sarsıntı olduğu zaman vatandaşların kafasında 'büyük deprem' ile ilgili soru işaretleri oluşuyor. Deprem riskinin hangi illerde daha fazla olduğu, ne zaman olabileceğine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Prof. Dr. Hasan Sözbilir bu kapsamda son dakika açıklamalarda bulundu.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'de meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Bu depremlerin ardından bölgede 50’dan fazla artçı sarsıntı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Gece yarısından beri 01.13'ten itibaren Balıkesir il merkezinin 20 kilometre kuzeyinde başlayan yoğun deprem aktivitesi, Havran-Balıkesir fay zonu kontrolünde gelişmektedir. Deprem fırtınası şeklinde süren depremlerin sayısı 50'yi geçmiş 4.1 ve 4.7 büyüklüğüne kadar erişmiştir" dedi.

'OVACIK SEGMENTİ CİVARINDA YOĞUNLAŞMAKTADIR'

Balıkesir özelinde yapılması gerekenlere de değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem fırtınası şeklinde süren artçı depremler, sağ yanal doğrultu atımlı fay mekanizmasına sahip olan Havran- Balıkesir fay zonunun Ovacık segmenti civarında yoğunlaşmaktadır.

Uzun zamandır suskun olan bu Havran Balıkesir fay zonu içinde 7.2 büyüklüğe varan deprem üretecek fay parçaları bulunmaktadır. Bu yüzden Balıkesir il düzeyinde deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, aktif fay zonlarının imar haritalarına işlenmesi, depreme dayanıksız yapı stokunun bina bazlı saptanması, il afet risk azaltma planlarının uygulamaya geçilmesi ve kentsel dönüşüm yol haritası projesinin tamamlanması gerekmektedir" diye konuştu.

NACİ GÖRÜR: HALİÇ'TEN SİLİVRİ'YE KADAR OLAN BÖLGE CEHENNEMİN İÇİDİR

Öte yandan Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof.Dr. Naci Görür, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde konuştu. Görür, olası İstanbul depreminde kırılması beklenen fayın çok yakında olması nedeniyle, depremi konuşmak için Avcılar'ın seçilmesinin isabetli bir tercih olduğunu belirtti.

"AVCILAR VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK YAPISI ÇÜRÜK MALZEMEDEN"

Prof.Dr. Görür, 1999 yılında Gölcük ve Düzce'de yaşanan depremlerin, İstanbul'a 70-80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Avcılar'da can ve mal kaybına yol açmasının tesadüf olamayacağını ifade etti. Bu bölgenin jeolojik ve zemin yapısının deprem tehditlerini arttıracak düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın 20 kilometre kuzey ve güneyini 'cehennemin içi' olarak tanımladı. Görür "Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölge, tehdit altındadır. Avcılar ve Küçükçekmece, akarsu ve vadiler bakımından zengindir. Bunlar depremin etkisini en fazla arttıran yerler. Avcılar ve çevresi genç, killi, kalker kayalıklardan oluşan bir zemine sahip. Halkın anlayacağı dilden söylersem, çürük malzemeden oluşan jeolojik yapısı var. Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir. Bölge zemini su jeolojisi bakımından zengin çökeleklerden oluşuyor. Bu olası depremde basıncı arttırır" dedi.

"AFET BAKANLIĞI KURULMALI, CİDDİ BÜTÇE AYRILMALI"

Prof. Dr. Naci Görür, bir deprem dalgasının hızla geçip gitmesi halinde az zarar verdiğini ancak, çürük olarak nitelendirilebilecek zeminlerde depremin yarattığı dalganın ve yıkıcı etkisinin çok uzun ve büyük olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Görür, 7 büyüklüğünde bir depremin, 1 milyon 800 bin ton patlayıcı etkisi yarattığını ifade etti. Zemin sıvılaşmasının ayrı bir sorun olduğunu ifade eden Prof. Görür, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğündeki her depremden sonra, tsunami görüldüğünü kaydederek, "Avrupa yakası Haliç'ten Silivri'ye kadar çok ciddi tehdit altında. Bütün bunların yanı sıra, altyapının ne kadar sağlam olduğu da önemli. Depremde su ve kanalizasyon, doğalgaz şebekeleri büyük zarar görecek, yangınlar çıkacak. Sadece bina odaklı dönüşüm yapmak yetmiyor. Afet Bakanlığı kurulmalı, ciddi bütçe ayrılmalı, yetişmiş kadrolarla depreme dirençli yapılar yaparak 10 yılda büyük yol alınabilir" diye ekledi.