Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı! Van'da korkutan sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.01'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Deprem, 4.68 kilometre derinliğinde gerçekleşirken sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz bilgi gelmedi.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.