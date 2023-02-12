KahramanmaraÅŸ merkezli depremde yaralananlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k durumu iyi olan depremzedeler de TÃ¼rk Hava Kuvvetleri'ne baÄŸlÄ± askeri uÃ§aklarla Ä°stanbul'a gelmeye devam ediyor. BugÃ¼n sabah saatlerinde Adana'dan depremzedeler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m ekiplerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 255 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan, TÃ¼rk Hava Kuvvetleri'ne ait 400 M tipi kargo uÃ§aÄŸÄ±, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±.

"Ã‡OK KÃ–TÃœ ÅžEYLER YAÅžADIK"

UÃ§aÄŸÄ±n park pozisyonuna alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan depremzedeler hazÄ±r bekletilen otobÃ¼slere bindi. Deprem bÃ¶lgesinden tahliye edilenlerden biri olan Sevgi Yener, Malatya'da depremi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Ä°stanbul'a kÄ±zÄ±mÄ±n yanÄ±na geldim. Evdeydik, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sarsÄ±ntÄ± oldu" dedi. Hatice Vural isimli bir baÅŸka depremze de yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Hatay KÄ±rÄ±khan'dan geldiklerini sÃ¶yleyen Vural, "Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler yaÅŸadÄ±k. Rabbim kimseye bir daha yaÅŸatmasÄ±n. Allah askerlerimizden razÄ± olsun. Kurtarma ekiplerin de razÄ± olsun. Bir daha yaÅŸatmasÄ±n" diye konuÅŸtu.

Askeri personelin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve yardÄ±mcÄ± olduÄŸu depremzedeler otobÃ¼slere binerek konaklayacaklarÄ± yere doÄŸru hareket etti.

Â