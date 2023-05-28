Deprem bölgesinde seçim heyecanı! İşte 11 ilde son durum
13'üncü Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği 28 Mayıs 2. tur seçimleri saat 17.00 itibari ile 81 ilde aynı anda sona erdi. Açık tasnif usulü gerçekleştirilen sayımların ardından deprem bölgesindeki illerden kesin olmayan sonuçlara gelmeye başladı.
13'üncü Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği 28 Mayıs 2. tur seçimleri saat 17.00 itibari ile 81 ilde aynı anda sona erdi. Açık tasnif usulü gerçekleştirilen sayımların ardından deprem bölgesindeki illerden kesin olmayan sonuçlara gelmeye başladı.
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