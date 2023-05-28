Ankara’da ilçe ilçe seçim sonuçları

Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. İşte Ankara'dan gelen seçim sonuçları...

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İşte Ankara seçimlerinde son durum:



Altındağ sonuçları için tıklayınız



Çankaya sonuçları için tıklayınız



Etimesgut sonuçları için tıklayınız



Gölbaşı sonuçları için tıklayınız



Keçiören sonuçları için tıklayınız



Mamak sonuçları için tıklayınız

Pursaklar sonuçları için tıklayınız



Sincan sonuçları için tıklayınız



Yenimahalle sonuçları için tıklayınız



Akyurt sonuçları için tıklayınız



Ayaş sonuçları için tıklayınız



Bala sonuçları için tıklayınız



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