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Ankara’da ilçe ilçe seçim sonuçları

Türkiye ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından Ankara'dan sonuçlar geldi.

28.05.2023 - 18:23 |
Ankara’da ilçe ilçe seçim sonuçları

Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. İşte Ankara'dan gelen seçim sonuçları... 

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Ankara’da ilçe ilçe seçim sonuçları

İşte Ankara seçimlerinde son durum: 
  
Altındağ sonuçları için tıklayınız 
  
Çankaya sonuçları için tıklayınız 
  
Etimesgut sonuçları için tıklayınız 
  
Gölbaşı sonuçları için tıklayınız 
  
Keçiören sonuçları için tıklayınız 
  
Mamak sonuçları için tıklayınız 

Pursaklar sonuçları için tıklayınız 
  
Sincan sonuçları için tıklayınız 

Yenimahalle sonuçları için tıklayınız 
  
Akyurt sonuçları için tıklayınız 
  
Ayaş sonuçları için tıklayınız 
  
Bala sonuçları için tıklayınız 
  
Beypazarı sonuçları için tıklayınız 
  
Çamlıdere sonuçları için tıklayınız 
  
Çubuk sonuçları için tıklayınız 
  
Elmadağ sonuçları için tıklayınız 
  
Evren sonuçları için tıklayınız 
  
Güdül sonuçları için tıklayınız 
  
Haymana sonuçları için tıklayınız 
  
Kahramankazan sonuçları için tıklayınız 
  
Kalecik sonuçları için tıklayınız 
  
Kızılcahamam sonuçları için tıklayınız 
  
Nallıhan sonuçları için tıklayınız 

Polatlı sonuçları için tıklayınız 
  
Şereflikoçhisar sonuçları için tıklayınız 

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