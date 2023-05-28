Ankara’da ilçe ilçe seçim sonuçları
Türkiye ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından Ankara'dan sonuçlar geldi.
Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. İşte Ankara'dan gelen seçim sonuçları...
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İşte Ankara seçimlerinde son durum:
Altındağ sonuçları için tıklayınız
Çankaya sonuçları için tıklayınız
Etimesgut sonuçları için tıklayınız
Gölbaşı sonuçları için tıklayınız
Keçiören sonuçları için tıklayınız
Mamak sonuçları için tıklayınız
Pursaklar sonuçları için tıklayınız
Sincan sonuçları için tıklayınız
Yenimahalle sonuçları için tıklayınız
Akyurt sonuçları için tıklayınız
Ayaş sonuçları için tıklayınız
Bala sonuçları için tıklayınız
Beypazarı sonuçları için tıklayınız
Çamlıdere sonuçları için tıklayınız
Çubuk sonuçları için tıklayınız
Elmadağ sonuçları için tıklayınız
Evren sonuçları için tıklayınız
Güdül sonuçları için tıklayınız
Haymana sonuçları için tıklayınız
Kahramankazan sonuçları için tıklayınız
Kalecik sonuçları için tıklayınız
Kızılcahamam sonuçları için tıklayınız
Nallıhan sonuçları için tıklayınız
Polatlı sonuçları için tıklayınız
Şereflikoçhisar sonuçları için tıklayınız