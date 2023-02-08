Deprem bölgesinde kaçırılma riski! 'Çocuğun tek olması büyük tehlike'

Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Derneği (UKAİM) kurucusu Ümit Hakan Karakaya, 17 Ağustos depremi benzeri hikâyelerin yaşanmaması için uyardı: "17 Ağustos Depremi’nde de birkaç gün sonra başka şehirden gelenlerin çocuk kaçırdığına dair bazı olaylar duymuştuk. Yardım için bölgeye gidenlerin büyük çoğunluğu iyi niyetli ve canla başla çalışıyorlar. Ancak içlerinde kötü niyetli insanların da olabileceği düşünülerek çocuklar hiç kimseye teslim edilmemeli. Polis, AFAD kriz masaları aranabilir. Onlar bölgeye intikal edene kadar tanıdık olduğunu söylese dahi kimseye çocuk verilmemeli."

KAÇIRILMA RİSKİ



Hayata Destek Derneği Vaka Yönetimi ve Çocuk Koruma Sektör Yöneticisi Özlem Gegez de bölgede çocuk kaçırma riski olduğunu belirterek, “Çocuğun bölgede tek olması çok büyük tehlike. Bugün bir bebek bulunmuş mesela. Yabancı bir araç almış götürmüş. Çocuğu arıyorlar. Bu durumu fırsat bilenler olabilir, insan kaçırabilir ya da organ mafyası olabilirler. Daha önceki depremlerde de gördüğümüz üzere bu kriz anlarında çocuk kaçırmalar yaşanabiliyor” dedi.

AKUT OPERASYON VE ACİL DURUM YETKİLİSİ SERHAT AKBEL DE ŞU UYARIYI YAPTI:



“Biz AKUT görevlileri olarak mutlaka çocukları sağlık görevlilerine teslim ederken gerçekten görevli olup olmadıklarını, kimliklerini ve hatta araç plakalarını teyit etmeye çalışıyoruz. Daha sonra bunu dakikasına kadar kendimiz de not ediyoruz. Çıkarılan çocuğun ismini öğrenebilirsek ismini, hangi görevliye teslim edildiğini, hangi plakalı araç ile teslim edildiğini not ediyoruz.”

ELA KAYIP



Hürriyet’in haberine göre; Adıyaman’da yaşayan Halil Kavak ile eşi Burcu Kavak yıkılan evlerinin enkazında hayatlarını kaybetti. Kavak çiftinin 5 yaşındaki kızları Ela ise kurtarıldı. Ailenin yakınları, ambulansla nereye götürüldüğü bilinmeyen Ela’yı arıyor. Yeğenini bulmaya çalışan İstanbul Barosu avukatı Mehmet Dolaş Hürriyet’e şunları söyledi:

“Maalesef teyzemin oğlu Halil ve eşini kaybettik. Tek çocukları Ela’ydı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. AFAD’la konuştum. O enkazdaki yaralılar Malatya, Ankara ve İstanbul’a sevk edilmişler. Ela’nın bilinci kapalıysa adını öğrenemezler. İstanbul’daki bütün hastaneleri tek tek gezip onu arıyorum. Sonra da Ankara’ya geçeceğim.”

NE YAPMALI?

- Öncelikle ALO 183 hattını arayın.



- Çocukları kolluk kuvvetleri dışında kimseye teslim etmeyin.



- AFAD kriz masaları ile iletişime geçmeyi deneyin ve tutanak tutulmasını sağlayın.



- Acele etmeyin ve eğer Çocuk tanıyan kişilere teslim ediliyorsa da mutlaka kimliğini görün, fotoğrafını çekin ve bilgilerini alarak emniyete bildirin.

- Her işlemi kayıt altına almaya ve aldırmaya özen gösterin.