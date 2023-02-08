İskenderun Limanı'ndaki yangın havadan görüntülendi! İşte son durum

Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda konteynerlerin devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı. Kontrol altına alınamayan yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. İHA ekipleri havanın kararmasına rağmen yangının devam ettiği bölgedeki yangını gökyüzünden denetledi.

SON DURUMU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahi tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda" dedi.

CANLI YAYINDA AKTARDI

CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkuş İskenderun'daki yangınla ilgili son durumu aktardı. Bozkuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yangın bütün şiddeti ile devam ediyor. İskenderun limanda dün depremden bu yana çıktı yangın. Bir konteynerin içinde başladı ve diğerlerine sıçradı. Çok geniş bir alana yayıldı. Çok büyük bir alanda mücadele var. İskenderun dün ve bugün, gündüzde geceyi yaşadı. Çünkü dumanlar simsiyah ve İskenderun'un pek çok noktasından, kilometrelerce uzaklıklardan bu dumanları gün boyunca görmek mümkündü. Tabi gün boyunca rüzgar daha etkiliydi. Daha kuzeye doğru geliyordu aslında. Daha fazla yayılıyordu dumanlar ama şu an bulunduğumuz saat itibari ile rüzgar etkisini biraz kaybetti, dumanlar gökyüzüne yükseliyor. Gündüzü siyaha çevirdi bu yangınlar. Müdahale aynı şekilde devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları bu noktada devam ediyor. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından limana yangın söndürme topu atıldı gün içerisinde, yangın söndürme helikopterleri, uçaklar, havadan karadan müdahale devam ediyor aynı şekilde ama yetmiyor, yetersiz kalıyor. Bu noktada patlamalarda yaşanıyor zaman zaman. Çünkü konteynerların içinde kimyasallarında olduğu bilgisi var. Her şey var aslında; giyim, gıda, mevsim itibariyle pamuk ve kimyasallar konteynerların içinde. Zaman zaman patlamalar yaşanıyor ve daha da şiddetleniyor alevler.