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Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 14 derece civarında olması bekleniyor.

12.02.2023 - 07:59 |
Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Deprem bölgesinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıkların Malaya'da -1, Kahramanmaraş'ta 8, Diyarbakır'da 7, Adıyaman'da 7, Osmaniye'de 13, Adana'da 14, Gaziantep'te 8, Şanlıurfa'da 9, Kilis'te 9, Hatay'da 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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