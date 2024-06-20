Depozito iade sistemi nedir? İlk etapta 5 bin iade makinesi kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Depozito İade Sistemi'nin 1 Ocak 2025'te devreye girmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Su, soda, kola ve bira şişeleri 25 kuruş karşılığında toplanacak.

Depozito iade sistemi nedir?

Depozito iade sistemi, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünleri kapsayacak.

İlk etapta 5 bin iade makinesi kurulacak

Bakanlık, sistemin ilk aşamasında 5 bin noktada iade makineleri kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu alanlar iade makinelerinin kurulacağı yerler arasında. Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.

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Türkiye çapında uzun süredir beklenen 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşviki ile atık yönetiminde önemli bir adım atılıyor. Depozito iade sistemi, çevre bilincini artırarak atıkların doğaya zarar vermesini önleyecek ve geri dönüşüm oranlarını artıracak.

Geri dönüşümde yeni dönem

Depozito iade sisteminin devreye girmesiyle birlikte, geri dönüşümde yeni bir döneme giriliyor. Halkın geri dönüşüme teşvik edilmesi, ülke genelinde daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre yaratılmasına katkı sağlayacak. Türkiye’nin çevre dostu politikaları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine bir adım daha yaklaştıracak.