Denizli'de üzüm hasat başladı! Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinin Yenicekent, Oğuz, Doğan ve Bölmekaya Mahallelerinde bulunan üzüm bağlarında hasat işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren bağ sahipleri, üzüm kesicileri, taşıyıcılar, kasa yerleştiricileri ve tüccarlar sıcak havaya rağmen yoğun bir mesainin içine giriyor. Buldanlı üreticiler, hasat ettiği üzümleri Karadeniz ve Marmara, İç Anadolu bölgesinde sevk ettiklerini ayrıca ihracatta Rusya, Avrupa ülkeleri ve Arap ülkelerini gönderdiklerini belirtti.



"Yaklaşık 45 bin dekar alanda 65 bin ton yaş üzüm rekoltemiz var"



Doğan Mahalle muhtarı ve üzüm yetiştiricisi Ahmet Boynikar, bahar aylarında görülen soğuk havaya ve yağan doluya rağmen güzel bir üretim sezonu geçirdiklerini belirterek, "Bölgemiz diğer yerlere nazaran kalite ve verim yönünden üst düzeyde ürün elde edilen bir bölge. Yaklaşık kırkbeşbin dekar alanda altmış beş bin ton yaş üzüm rekoltemiz var. Turfanda olarak çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti diyebiliriz. Ayrıca şu anda Süperior ve Razaki üzümlerimizde organik olarak yetiştiriliyor. Razaki üzüm çeşidimizde yıllardan beri büyük ilgi görüyor" dedi.





"Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz ve ihracatta Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiyoruz"



Türkiye'nin her bölgesini sevk ettiklerini ve birçok ülkeye ihracat ettiklerini belirten Boynikar, "İçerisinde tek çekirdek olup yemesi çok keyiflidir. Ayrıca şeker oranı düşük olması nedeniyle tercih edilmektedir. Alıcılar şu anda genellikle Karadeniz ve Marmara, İç Anadolu Bölgelerimize üzümleri sevk ediyorlar. İhracatta ise Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu temenni ediyorum" diye konuştu.





"Buldan üzümü tüm Türkiye'ye adını duyurmuş bir yer"



Samsun bölgesinden Buldan'a her yıl gelerek toptan üzüm aldığını belirten tüccar Mehmet Aydın'da " Buldan üzümü tüm Türkiye'ye adını duyurmuş bir yer. Ben buradan aldığım üzümü Karadeniz bölgesine sevk ediyorum. Tüm üreticilerimizle birlikte bizim ve vatandaşlarımızın yüzünün güldüğü bir sezon olmasını diliyorum" dedi.