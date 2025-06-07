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Denizli'de kurban keserken kabusu yaşadılar

07.06.2025 - 09:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Denizli'de kurban keserken kabusu yaşadılar

Denizli'nin Kale ilçesinde, ev sahiplerinin bahçede olduğu sıradan evlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Kale ilçesi Doğan Sokakta bulunan Osman Ülgün'e ait iki katlı müstakil evde meydana geldi.

AİLE, KURBAN KESİMİ İÇİN BAHÇEYE İNDİ

Alınan bilgiye göre, 8 kişilik aile kurban kesimi için evin bahçesine indi.

Elektrik akşamından çıktığı iddia edilen yangını fark eden aile sakinleri evlerine girmek istedi, ancak yoğun duman nedeniyle giremedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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