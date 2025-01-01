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Denizli'de eğitim uçağı zorunlu sert iniş yaptı; 1 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle araziye zorunlu sert iniş yaptı. Ters dönen uçaktaki 2 kişiden 1’i hafif yaralandı.

01.01.2025 - 13:23 | | Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Denizli'de eğitim uçağı zorunlu sert iniş yaptı; 1 yaralı

Uşak’tan kalkış yapan içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı, Denizli’de Çardak Havalimanı’na iniş yaptı. Bir süre sonra tekrar havalanan uçak Çal ilçesi semalarına geldiğinde motor arızası yaşandı.

Bunun üzerine pilot, İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ters dönen uçaktaki 2 kişiden 1’inin hafif yaralandığı belirtildi.

Denizlide eğitim uçağı zorunlu sert iniş yaptı; 1 yaralı

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